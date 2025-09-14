Cronaca

Rapina in pieno centro a Palermo: entra al supermercato, ruba e fugge (ma finisce male)

Rapina al Famila di via Libertà a Palermo: uomo ruba e fugge. La polizia lo circonda e arresta al Giardino Inglese
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

PALERMO – Pomeriggio di alta tensione nel salotto della città. Attimi di paura sono stati vissuti ieri, intorno alle 18, in via Libertà a Palermo, dove un uomo solitario ha messo a segno una rapina all’interno del supermercato Famila Market, situato all’angolo con via Siracusa. L’azione ha innescato un’immediata e massiccia risposta della polizia, che ha dato il via a una serrata caccia all’uomo.

Secondo una prima ricostruzione, il malvivente avrebbe fatto irruzione nel punto vendita e, in pochi istanti, sarebbe riuscito ad appropriarsi di una parte dell’incasso o di merce esposta, per poi darsi precipitosamente alla fuga. Il personale del supermercato, sotto shock ma illeso, ha immediatamente lanciato l’allarme, facendo convergere sul posto numerose pattuglie della Polizia di Stato.

Le ricerche si sono concentrate nell’area circostante e la fuga del ladro ha avuto vita breve. Sentendosi braccato, l’uomo ha cercato rifugio all’interno del vicino Giardino Inglese, sperando forse di far perdere le proprie tracce nel verde del parco. La strategia delle forze dell’ordine è stata però rapida ed efficace: mentre alcune volanti presidiavano tutti i varchi di accesso e di uscita del giardino, altri agenti sono entrati nel parco.

In pochi minuti, il fuggitivo è stato localizzato e circondato. Resosi conto di non avere più alcuna via di scampo e vistosi accerchiato dai poliziotti, l’uomo ha desistito da ogni tentativo di resistenza. Ha alzato le mani e si è arreso. Gli agenti lo hanno quindi bloccato e condotto in questura per le procedure di identificazione e per chiarire l’esatta dinamica del colpo.

