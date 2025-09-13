Cronaca

Grave incidente tra 3 auto sulla Statale 113: intervengono 118 e vigili del fuoco

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo la Strada Statale 113. Il sinistro è avvenuto nel tratto di strada che si snoda tra i comuni di Ficarazzi e Bagheria, causando l’immediata interruzione della circolazione in entrambe le direzioni.

Secondo le prime informazioni, lo scontro ha visto coinvolte ben tre autovetture. L’impatto, descritto come particolarmente violento, ha lasciato i veicoli pesantemente danneggiati al centro della carreggiata, rendendo impossibile il transito. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo dell’incidente stradale sono confluite diverse ambulanze del servizio 118 per prestare le prime cure ai feriti, oltre a una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area.

La chiusura della SS113 è stata disposta per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza, effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e, successivamente, procedere con la rimozione dei veicoli incidentati. Si attendono ulteriori aggiornamenti sull’evolversi della situazione e sulle condizioni dei passeggeri coinvolti.

