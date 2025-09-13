Drammatico scontro frontale in Sicilia: due morti, uno ha 16 anni

Una mattinata di lutto e dolore ha scosso la comunità di Belpasso, nel cuore della provincia catanese. Le strade del comune etneo si sono macchiate di sangue a seguito di un terribile incidente stradale frontale avvenuto in tarda mattinata, il cui bilancio è dei più drammatici: due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita.

Lo schianto fatale è avvenuto in via Calatafimi, arteria stradale che collega Belpasso a Ragalna, già in passato teatro di sinistri. A essere coinvolti nella violenta collisione sono stati due veicoli: una Fiat Panda e uno scooter. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stato devastante.

A rimanere uccisi sul colpo sono stati i conducenti dei due mezzi. Si tratta di due esistenze agli antipodi, unite da un tragico destino: una giovane vita spezzata, quella di un ragazzo di appena 16 anni residente a Belpasso, e quella di un anziano di 80 anni originario della vicina Ragalna. Due generazioni cancellate in un istante.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul luogo della tragedia sono accorse le ambulanze del servizio 118. I sanitari, compresa subito la gravità della situazione, avevano allertato l’elisoccorso, nella speranza di un trasporto d’urgenza. Purtroppo, l’intervento dei soccorritori si è rivelato vano. L’elicottero, giunto in zona, è stato fatto rientrare alla base senza poter caricare nessun paziente, poiché per i due sfortunati conducenti non c’era già più nulla da fare.

La scena dell’incidente è stata presidiata per ore dai Carabinieri della stazione locale e dagli agenti della Polizia Municipale. Ai militari e ai vigili urbani spetta ora il difficile compito di effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità di questa ennesima tragedia della strada che piomba sulla nostra Isola. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.