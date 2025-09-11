Cronaca

Si incaglia contro uno scoglio e rischia di affondare: paura per un peschereccio a Porticello

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Dalle ore 8,15 di stamattina, diverse squadre VVF sono impegnate nelle operazioni di soccorso ad un peschereccio di 45 metri incagliato a largo di Porticello, all’altezza dello scoglio della Formica. L’imbarcazione, a seguito dello scontro con gli scogli, ha riportato alcuni danni tra cui uno squarcio di circa un metro.

L’equipaggio dell’imbarcazione, composto di 8 unità, è rimasto illeso. Le squadre VVF intervenute, composte da personale del nucleo Nautico, del nucleo Sommozzatori e da una squadra di terra a supporto, sono intervenute al fine di stabilizzare l’imbarcazione, evitandone l’affondamento. Le operazioni di soccorso, ancora in corso, sono coordinate dalla Capitaneria di Porto.

News suggerite per te:

  1. Ritrovato sano e salvo l’uomo scomparso a Partinico
  2. La rapina, il folle inseguimento da Trapani a Monreale: 4 napoletani arrestati e uno ancora ricercato
  3. Droni, telecamere e termocamere per beccare i piromani, la Sicilia rafforza la lotta agli incendi
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Messina sogna in grande: vuole la “corona” di regina delle Bandiere Blu d’Italia
Economia&Lavoro
Nuovo caso di West Nile in Sicilia, contagiato un turista
Cronaca
Dramma a Palermo, muore un uomo di 37 anni, strazio e indagini
Cronaca
Luigi Genovese è il nuovo Presidente dell’Ast, azienda partecipata della Regione Siciliana
Politica
Bambino in gravi condizioni al Di Cristina: trasferito in elisoccorso dopo un incidente in bici
Cronaca