Si incaglia contro uno scoglio e rischia di affondare: paura per un peschereccio a Porticello

Dalle ore 8,15 di stamattina, diverse squadre VVF sono impegnate nelle operazioni di soccorso ad un peschereccio di 45 metri incagliato a largo di Porticello, all’altezza dello scoglio della Formica. L’imbarcazione, a seguito dello scontro con gli scogli, ha riportato alcuni danni tra cui uno squarcio di circa un metro.

L’equipaggio dell’imbarcazione, composto di 8 unità, è rimasto illeso. Le squadre VVF intervenute, composte da personale del nucleo Nautico, del nucleo Sommozzatori e da una squadra di terra a supporto, sono intervenute al fine di stabilizzare l’imbarcazione, evitandone l’affondamento. Le operazioni di soccorso, ancora in corso, sono coordinate dalla Capitaneria di Porto.