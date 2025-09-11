Maxi incidente sulla SS115, 4 auto coinvolte

A causa di uno scontro che ha coinvolto quattro automobili, è al momento chiusa la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” al km 291,300 ed in entrambe le direzioni in località Vittoria (RG).

Sono state istituite temporanee deviazioni su viabilità comunale attraverso lo svincolo di Acate (Km 291,200).

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Seguiranno eventuali aggiornamenti