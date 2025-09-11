Cronaca

Maxi incidente sulla SS115, 4 auto coinvolte

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

A causa di uno scontro che ha coinvolto quattro automobili, è al momento chiusa la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” al km 291,300 ed in entrambe le direzioni in località Vittoria (RG).

Sono state istituite temporanee deviazioni su viabilità comunale attraverso lo svincolo di Acate (Km 291,200).

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Seguiranno eventuali aggiornamenti

News suggerite per te:

  1. Maxi-incidente sulla Statale 417, schianto tra auto e camion, 2 morti e 8 feriti
  2. Terribile incidente sulla SS115: una agente di Polizia penitenziaria vola in scarpata, è in condizioni disperate
  3. Tragico frontale in curva sulla SS187, 4 feriti. Uno è grave, interviene l’elisoccorso
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Maxi rissa in via Maqueda, 15 stranieri si affrontano a colpi di bottiglia: turisti terrorizzati
Cronaca
Una Smart che semina il terrore a Palermo: la fuga, la droga e l’arresto in piazza Virgilio
Cronaca
Malore in crociera, membro dell’equipaggio colpito da infarto: scattano i soccorsi al largo di San Vito
Cronaca
Rissa a Palermo, lite stradale finisce a coltellate, 6 arresti
Cronaca
Allerta meteo e caos voli: atterraggi impossibili a Palermo, aerei deviati in altri scali
Cronaca