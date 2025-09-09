Maxi operazione Carabinieri-Enel a Misilmeri, denunciati in 5 allacciati alla corrente elettrica

Dopo il clamore dei giorni scorsi a Palermo, la piaga dei furti di energia elettrica continua a colpire la provincia. Questa volta, i riflettori si sono accesi su Misilmeri, dove i Carabinieri hanno smascherato altri cinque “furbetti del contatore”, tutti denunciati per aver allacciato abusivamente le proprie abitazioni alla rete di E-Distribuzione.

L’operazione, condotta in collaborazione con i tecnici Enel, ha visto i militari passare al setaccio diversi condomini e abitazioni del comune. L’età dei denunciati varia dai 38 agli 85 anni, a dimostrazione che il fenomeno non ha confini anagrafici. Un problema serio, che continua a pesare sulle tasche dei cittadini onesti e sulla qualità del servizio.