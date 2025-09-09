Cronaca

Maxi operazione Carabinieri-Enel a Misilmeri, denunciati in 5 allacciati alla corrente elettrica

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Dopo il clamore dei giorni scorsi a Palermo, la piaga dei furti di energia elettrica continua a colpire la provincia. Questa volta, i riflettori si sono accesi su Misilmeri, dove i Carabinieri hanno smascherato altri cinque “furbetti del contatore”, tutti denunciati per aver allacciato abusivamente le proprie abitazioni alla rete di E-Distribuzione.

L’operazione, condotta in collaborazione con i tecnici Enel, ha visto i militari passare al setaccio diversi condomini e abitazioni del comune. L’età dei denunciati varia dai 38 agli 85 anni, a dimostrazione che il fenomeno non ha confini anagrafici. Un problema serio, che continua a pesare sulle tasche dei cittadini onesti e sulla qualità del servizio.

News suggerite per te:

  1. Furbetti della corrente a Palermo, a Borgo Nuovo: intera palazzina allacciata gratis alla rete elettrica
  2. Giovane 23enne risucchiato dalla corrente del mare, minuti drammatici a Trappeto
  3. Palermo, perde il controllo della moto e si schianta contro un muro e una cabina Enel: grave 26enne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Scena da film in via Libertà: ladro con lo zaino di gioielli sul tetto ma finisce male
Cronaca
Maxi controlli a Partinico e dintorni: arresti, denunce e una pioggia di multe
Cronaca
Concorso per 306 operai, il Tribunale dà ragione a un candidato disabile: “Va riammesso in graduatoria”
Economia&Lavoro
Schianto sulla Palermo-Agrigento a Misilmeri, Mercedes si ribalta più volte: morto un 42enne
Cronaca In primo piano
Meteo Sicilia, ribaltone in arrivo: da mercoledì piogge e crollo delle temperature
Meteo