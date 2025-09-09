Allerta meteo gialla in Sicilia, arrivano piogge e temporali

La Protezione Civile ha appena rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, mercoledì 10 settembre 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.
Per quanto riguarda la Sicilia, rientrano in allerta GIALLA – ATTENZIONE: ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
Previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in serata, sui
settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.
