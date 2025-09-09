Cronaca

Allerta meteo gialla in Sicilia, arrivano piogge e temporali

di Redazione Web
1 minuti
Allerta meteo Sicilia, arriva la tempesta Ines

La Protezione Civile ha appena rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, mercoledì 10 settembre 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Per quanto riguarda la Sicilia, rientrano in allerta GIALLA – ATTENZIONE: ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in serata, sui
settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

