Arrivano i temporali sulla Sicilia, diramata allerta meteo gialla

Si acquisisce la fase di maltempo che sta attraversando la Sicilia. Il dipartimento di protezione civile regionale emanato un avviso di allerta meteo gialla per la maggior parte del territorio siciliano. Il maltempo è destinato quindi a continuare dopo la fase di bel tempo dei giorni scorsi.

Secondo il bollettino della protezione civile regionale per la giornata di domani 25 marzo in Sicilia sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali,

con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulle aree

ioniche; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti

settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Come detto, l’allerta meteo per la giornata di domani e di colore giallo per la maggior parte della Sicilia Tranne per la provincia di Trapani e di Agrigento dove l’allerta meteo è di colore verde.