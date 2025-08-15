Arrivano temporali, fulmini e grandine, allerta meteo gialla in Sicilia

PALERMO – L’estate siciliana mostra il suo lato più capriccioso. Dopo un Ferragosto rovente che ha spinto tutti verso le spiagge, il tempo è destinato a cambiare bruscamente. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico che interesserà gran parte dell’isola per l’intera giornata di domani, sabato 16 agosto 2025.

L’avviso, valido dalla mezzanotte di stasera fino alle 24:00 di domani, è scattato a causa di una corrente d’aria instabile in arrivo sulla regione. Già dalla tarda serata di oggi, venerdì, sono attesi i primi rovesci e temporali sparsi, che segneranno un netto cambio di rotta rispetto al gran caldo delle ore precedenti.

Secondo il bollettino della Protezione Civile, le previsioni indicano fenomeni di forte intensità. Non si tratterà di semplici piogge, ma di veri e propri temporali con fulmini, possibili grandinate e forti colpi di vento che potrebbero creare disagi.

La criticità, valutata come “gialla”, riguarderà inizialmente, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, le zone centro-orientali, con fenomeni più intensi attesi sui settori sud-orientali dell’isola. Per la giornata di domani, sabato 16 agosto, l’allerta si concentrerà invece sui versanti tirrenici della Sicilia. Si raccomanda, come sempre in questi casi, di prestare la massima attenzione e di seguire gli aggiornamenti ufficiali delle autorità competenti.