Cronaca

Scoperta piantagione di marijuana nel Palermitano, furto di energia di 170.000 euro

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno scoperto una piantagione di marijuana nascosta in un capannone situato in un’area rurale del comune di Bolognetta (PA). Sono stati sequestrati oltre 34 chilogrammi di marijuana, un uomo è stato tratto in arresto ed è stato denunciato un suo complice.

All’interno dell’immobile era stato realizzato un sofisticato laboratorio per la produzione di stupefacenti, completo di lampade alogene, ventilatori, condizionatori e umidificatori, tutti utilizzati per ricreare le condizioni ottimali di crescita delle piante di sostanza stupefacente.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Bagheria hanno, pertanto, sequestrato 57 piante di marijuana per un peso complessivo di 34,2 chilogrammi, 2 piante in essiccazione del peso di circa 200 grammi ciascuna e 110 grammi di infiorescenze già pronte al consumo.

In particolare, la coltivazione era alimentata da un allaccio abusivo alla rete elettrica e i tecnici dell’Enel che sono intervenuti hanno stimato in circa 170.000 € l’ammontare dell’energia sottratta fraudolentemente negli ultimi cinque anni.

All’interno del casolare è stato sorpreso un uomo, originario di Palermo, che, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, è stato posto agli arresti domiciliari. Denunciato a piede libero anche un secondo soggetto, anch’egli palermitano, residente nel quartiere Brancaccio.

Il casolare utilizzato per l’attività criminale è stato anch’esso sottoposto a sequestro

News suggerite per te:

  1. Coltiva maxi piantagione di marijuana e prende il Reddito di Inclusione: arrestato nel Palermitano
  2. Piantagione di “Maria” allacciata alla rete, due palermitani con il Reddito arrestati
  3. Autolavaggio con allaccio abusivo alla rete E-Distribuzione, titolare arrestato: furto di 45.000 euro
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Ufficiale caso di West Nile a Palermo: Trentenne ricoverato
Cronaca In primo piano
La bara bianca portata a spalla dagli amici, le colombe in cielo: l’addio straziante a Domenico Schiavo
Cronaca In primo piano
Cavallo traina carrozza abusiva in via Crispi sotto il sole, scatta il sequestro della Municipale
Cronaca
Orrore in Sicilia, l’incubo di due turiste: sequestrate e abusate su un furgone da 3 marocchini
Cronaca In primo piano
Tumore al fegato, svolta da Palermo: “La combinazione di due farmaci aumenta sopravvivenza e qualità di vita”
Salute e Sanità