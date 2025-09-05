Cronaca

L’auto lo travolge e fugge: è morto Danilo Rando, 20 anni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

È morto Danilo Rando, il ragazzo di vent’anni che era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla via Consolare Pompea, a Messina. Il giovane di Torre Faro viaggiava in sella al suo scooter quando è stato travolto da un’automobile, il cui conducente si era inizialmente dato alla fuga.

Dopo l’impatto, Danilo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Papardo, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni erano apparse subito disperate: i medici avevano riscontrato lesioni multiple e un grave trauma cranico. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, nelle ore successive non ci sono stati miglioramenti. Ieri sera sono iniziate le procedure per accertare la morte cerebrale e avviare il processo di donazione degli organi.

Nel pomeriggio di ieri, prima che arrivasse la tragica notizia del decesso, l’automobilista responsabile dell’investimento si è costituito presso gli uffici della polizia municipale. Si tratta di un ragazzo della stessa età della vittima, che si è presentato accompagnato dal suo legale, l’avvocato Tino Celi. Il giovane ha fornito la sua ricostruzione dell’accaduto, spiegando di essere di ritorno da una festa insieme a un’altra ragazza che viaggiava con lui. Ora la magistratura sta valutando la sua posizione e le eventuali responsabilità penali.

