Sparatoria a Palermo, raggiunto all’addome in mezzo al mercato, 49enne ricoverato al Civico

Palermo – Un pomeriggio di ordinaria frenesia nel cuore del mercato storico di Ballarò si è trasformato in uno scenario di piombo e paura. Un uomo di 49 anni, Antonino Madonia, è stato raggiunto da almeno un colpo di pistola all’addome mentre si trovava tra le bancarelle affollate. L’agguato è avvenuto in pieno giorno, tra la gente che passeggiava e faceva acquisti.

L’uomo si è accasciato a terra, ferito, ed è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Una volta giunto in ospedale, i medici hanno riscontrato la ferita da arma da fuoco e, come da prassi, hanno allertato i Carabinieri. Fortunatamente, secondo quanto trapela da fonti sanitarie, la sua vita non sarebbe in pericolo.

I militari del Comando Provinciale di Palermo hanno immediatamente avviato le indagini per fare luce su un episodio che ha i contorni dell’intimidazione o del tentato omicidio. Giunti in ospedale per raccogliere la testimonianza della vittima, si sono trovati di fronte a un muro di silenzio. Madonia, infatti, ha scelto di non rispondere alle domande degli investigatori, chiudendosi nell’omertà.

Questo silenzio complica notevolmente il lavoro degli inquirenti, che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta della sparatoria e, soprattutto, di individuarne il movente. Si scava nella vita personale e nelle frequentazioni del 49enne per capire chi potesse volergli fare del male e perché. Un elemento che non passa inosservato è l’omonimia con un esponente di spicco di Cosa Nostra, un dettaglio che, sebbene al momento non porti ad alcuna conclusione, rientra inevitabilmente nel quadro delle prime verifiche. Le indagini proseguono a 360 gradi, nel tentativo di squarciare il velo di mistero calato su Ballarò.