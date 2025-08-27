La Dea Bendata bacia le Egadi: un milione a Favignana, chi è il nuovo “Paperone”?

La Dea Bendata ha scelto Favignana. Nella perla delle isole Egadi, un fortunato giocatore ha visto la sua vita cambiare per sempre nella serata del 25 agosto. Bastano cinque numeri per trasformare un sogno in realtà, e questa volta la combinazione magica – 3, 13, 29, 44, 49 – ha regalato una vincita da un milione di euro al Million Day.

Mentre l’isola si gode gli ultimi scampoli d’estate, un mistero aleggia tra le sue vie: chi è il nuovo milionario? Come spesso accade, il volto del vincitore (o della vincitrice) è avvolto nel più stretto riserbo. È già partita la “caccia” al nuovo “Paperone” di Favignana, un tam-tam che si alimenta di voci e sussurri, ma per ora nessuno si è fatto avanti. C’è chi giura di sapere, chi immagina un compaesano che medita in silenzio su come investire una fortuna piovuta dal cielo.

Quella registrata sull’isola è la 344esima vincita milionaria da quando il gioco a premi esiste, un traguardo che conferma il fascino di una lotteria che ogni giorno mette in palio un montepremi da capogiro. Sebbene il Million Day premi anche chi indovina quattro numeri (con 1.000 euro), tre (50 euro) o due (2 euro), è la cinquina perfetta a rappresentare il vero e proprio passaporto per la felicità. E a Favignana, da ieri, qualcuno lo sa molto bene.