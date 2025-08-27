Viale Regione, l’incidente è spaventoso: l’auto si accartoccia con 4 giovani a bordo

Poteva trasformarsi in una tragedia la notte di divertimento di quattro giovani a Palermo, ma il destino ha voluto diversamente. Attimi di puro terrore hanno scosso viale Regione Siciliana quando, poco prima dell’alba, un’auto con a bordo quattro ragazzi è stata protagonista di un incidente stradale spaventoso. Il sinistro è avvenuto all’altezza del sottopasso di corso Calatafimi, un’arteria cittadina purtroppo nota per episodi simili.

Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria, con ogni probabilità una Fiat Panda, viaggiava a velocità sostenuta. All’improvviso, il conducente ha perso il controllo del veicolo: l’auto ha prima urtato violentemente un marciapiede e poi un muretto. L’impatto ha innescato una carambola terrificante, con la vettura che si è ribaltata più volte, terminando la sua corsa dopo aver completamente distrutto un’altra auto parcheggiata a bordo strada.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori era apocalittica, ma i quattro occupanti sono riusciti a uscire dall’abitacolo accartocciato passando da un finestrino. Per loro, fortunatamente, solo un enorme spavento e qualche lieve escoriazione. Una delle ragazze a bordo, in evidente stato di shock, è stata immediatamente assistita dai sanitari del 118, intervenuti sul posto. Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che riaccende i riflettori sulla pericolosità di viale Regione Siciliana nelle ore notturne.