Autolavaggio con allaccio abusivo alla rete E-Distribuzione, titolare arrestato: furto di 45.000 euro

Il titolare di un autolavaggio di Borgetto è stato arrestato dalla compagnia dei carabinieri di Partinico con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Con l’allaccio abusivo alla rete di E-distribuzione, l’uomo, un sessantunenne, già noto alle forze di polizia, avrebbe cagionato alla società fornitrice un danno di circa 45 mila euro.

L’uomo è stato denunciato anche da parte dei militari del Centro Anticrimine Natura di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro che, rispettivamente, hanno accertato lo sversamento di materiali inquinanti direttamente nelle condutture di scarico (violazione della normativa in ambito gestione dei rifiuti) e la presenza di lavoratori in nero all’interno dell’attività (violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro). L’autolavaggio abusivo è stato sequestrato e all’indagato, sono state comminate sanzioni per un valore di 40.000 euro.

Durante le verifiche da parte dei carabinieri, supportati dall’elicottero AW-109 Nexus del 9° nucleo elicotteri carabinieri di Palermo-Boccadifalco, i militari hanno denunciato altri due uomini di 33 e 65 anni, il primo amministratore ed il secondo titolare di due officine meccaniche. Anche in questo caso, i militari specializzati, hanno accertato lo sversamento di materiali inquinanti direttamente nelle condutture di scarico e sottoposto a sequestro entrambe le attività. Il 65enne è stato anche denunciato perché, all’interno della sua officina, deteneva illecitamente due esemplari di cardellini rientranti nella categoria di avifauna protetta i quali, al termine dell’attività sono stati liberati.