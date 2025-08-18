Vecchi rancori, la lite tra conoscenti finisce a pistolettate: un ferito

Pomeriggio di follia a Ribera, nell’Agrigentino, dove una discussione tra conoscenti è finita nel peggiore dei modi. La tensione è salita alle stelle fino a quando uno dei due uomini ha estratto una pistola e ha fatto fuoco, ferendo il suo compaesano.

L’episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima, colpita da un proiettile, è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono piombati i carabinieri della tenenza locale, che hanno immediatamente avviato le indagini per fare luce su una dinamica i cui contorni appaiono ancora poco chiari. I militari stanno setacciando la zona e ascoltando possibili testimoni per ricostruire l’accaduto e, soprattutto, per capire cosa abbia potuto scatenare una violenza simile.

L’ipotesi più battuta al momento è quella di vecchie ruggini e rancori personali mai del tutto superati, che sarebbero esplosi durante la lite. Le indagini proseguono a tutto campo per definire con esattezza le responsabilità e i dettagli di una vicenda che ha scosso la tranquillità della cittadina.