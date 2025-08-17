Dramma ad Alcamo Marina, un’auto impazzita lo travolge: muore turista tedesco

Una tranquilla domenica pomeriggio si è trasformata in un dramma ad Alcamo Marina, dove un turista tedesco di 38 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. L’uomo stava passeggiando sul marciapiede quando è stato falciato da una Fiat Panda blu che ha invaso la corsia opposta. L’impatto, avvenuto sulla via Apuzzo e Falcetta, all’altezza della guardia medica estiva, è stato violentissimo.

Alla guida dell’utilitaria c’era una donna di 30 anni che, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. L’auto, dopo aver sbandato, ha terminato la sua corsa sulla parte opposta della carreggiata, travolgendo in pieno il pedone e colpendo anche un altro veicolo in sosta.

Immediato l’intervento sul posto del personale del 118 e dei vigili urbani. Le condizioni del 38enne sono apparse subito disperate, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per un trasporto d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il turista non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente; tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero un malore o una distrazione della conducente. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code e traffico paralizzato per diverse ore.