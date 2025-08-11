Tragedia in Sicilia, lo schianto e poi il silenzio: addio a Samuele, morto a 15 anni

Favara è avvolta nel dolore per una giovane vita spezzata troppo presto. Un ragazzo di soli quindici anni, Samuele Messina, è deceduto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. La comunità è sotto shock per la drammatica fatalità che ha strappato un adolescente ai suoi sogni e all’affetto dei suoi cari.

Il dramma si è consumato in via Cicero e De Francisca, la strada che collega lo stadio comunale al liceo King. Samuele era alla guida del suo scooter, un Piaggio Ngr, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La caduta è stata violenta: il giovane è finito pesantemente sull’asfalto, strisciando per circa cinquanta metri. Non è ancora chiaro se l’impatto fatale sia avvenuto contro il cordolo del marciapiede o un palo della pubblica illuminazione.

I soccorsi, allertati immediatamente, hanno visto l’arrivo di un’ambulanza del 118 e dei Carabinieri della tenenza locale. I sanitari hanno trasportato d’urgenza il quindicenne al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è giunto in condizioni disperate. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, per Samuele non c’è stato nulla da fare: il suo decesso è stato constatato poco dopo.

I Carabinieri hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, ricevendo poi in ospedale la conferma della tragica notizia.