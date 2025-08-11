Cronaca

Abbandonati nel balcone o maltrattati, la Municipale salva due cani a Palermo

di Redazione Web
Due cani di piccola taglia sono stati messi in salvo dagli agenti della polizia municipale di Palermo. Gli interventi si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri nelle zone di corso Calatafimi e via Maqueda. Nel primo caso, gli agenti di via La Malfa sono intervenuti per un cane lasciato sul balcone e nel secondo – con l’ausilio del personale del canile municipale e dopo una segnalazione fatta da un turista – per un altro che presentava segni di maltrattamento. Entrambi gli animali sono stati ricoverati presso il canile municipale.

“Sarà il personale del nucleo benessere animale a seguire le indagini di questi presunti maltrattamenti – ha commentato l’assessore Fabrizio Ferrandelli -. Anche questi due interventi sono un segnale di garanzia sull’attenzione data da questa Amministrazione per tutte le segnalazioni e denunce che pervengono”.

L’assessore al Benessera animale, poi sottolinea che “dall’inizio della stagione estiva abbiamo registrato 411 casi di abbandono di cani e gatti che oggi sono ospiti delle nostre strutture assistiti e curati anche grazie al lavoro del personale delle associazioni animaliste che collaborano con noi”.

