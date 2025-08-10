È morta una bambina di 2 anni in un drammatico incidente sulla SS 514

Si trasforma nella più terribile delle tragedie il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 514, l’arteria che collega Ragusa a Catania. Non ce l’ha fatta la bambina di soli due anni coinvolta nel violento schianto frontale all’altezza di Licodia Eubea. La piccola, originaria di Comiso, viaggiava in auto con i suoi genitori, che ora lottano tra la vita e la morte in ospedale, versando in condizioni gravissime.

La notizia della morte della bambina è piombata come un macigno sulla comunità ragusana, gettando tutti nello sconforto. La famiglia, residente nel comune di Comiso, si trovava a bordo della propria auto quando, per cause ancora al vaglio della Polstrada di Ragusa, si è scontrata frontalmente con un minivan. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo alla piccola.

Sul luogo della tragedia sono ancora al lavoro le squadre di soccorso. I vigili del fuoco hanno operato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere contorte dei veicoli, mentre il personale Anas sta gestendo la viabilità per consentire la messa in sicurezza della carreggiata e riaprire il prima possibile il tratto di strada, attualmente bloccato. Gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di questo ennesimo dramma della strada che ha spezzato una giovane vita e distrutto una famiglia.