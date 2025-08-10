Cronaca

È morta una bambina di 2 anni in un drammatico incidente sulla SS 514

Aggiornamento sulla tragedia della Ragusa-Catania: si aggrava il bilancio. Non ce l'ha fatta la piccola di due anni, ore di angoscia per i genitori
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Si trasforma nella più terribile delle tragedie il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 514, l’arteria che collega Ragusa a Catania. Non ce l’ha fatta la bambina di soli due anni coinvolta nel violento schianto frontale all’altezza di Licodia Eubea. La piccola, originaria di Comiso, viaggiava in auto con i suoi genitori, che ora lottano tra la vita e la morte in ospedale, versando in condizioni gravissime.

La notizia della morte della bambina è piombata come un macigno sulla comunità ragusana, gettando tutti nello sconforto. La famiglia, residente nel comune di Comiso, si trovava a bordo della propria auto quando, per cause ancora al vaglio della Polstrada di Ragusa, si è scontrata frontalmente con un minivan. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo alla piccola.

Sul luogo della tragedia sono ancora al lavoro le squadre di soccorso. I vigili del fuoco hanno operato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere contorte dei veicoli, mentre il personale Anas sta gestendo la viabilità per consentire la messa in sicurezza della carreggiata e riaprire il prima possibile il tratto di strada, attualmente bloccato. Gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di questo ennesimo dramma della strada che ha spezzato una giovane vita e distrutto una famiglia.

News suggerite per te:

  1. Drammatico incidente stradale sulla Circonvallazione, muore una ragazza
  2. Tragedia sulla SP134: una bimba di 15 mesi muore in un incidente
  3. Terribile incidente tra due autocarri sulla A29 Dir, una persona è morta
  4. Drammatico incidente stradale sulla Statale, un morto
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Ondata di caldo africano in Sicilia, allerta della Protezione civile
Meteo
Abbandonati nel balcone o maltrattati, la Municipale salva due cani a Palermo
Cronaca
Un’acqua albanese invade la Sicilia: cosa c’è dietro il caso Tepelene firmata Coca cola
Economia&Lavoro In primo piano
Paura sul traghetto partito da Palermo: incendio a bordo, sindacati: “E pensano al Ponte”
Cronaca