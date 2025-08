Si rovescia l’acqua per il latte e la ustiona: bimba di 20 mesi grave in ospedale

Tragico incidente domestico a Modica, nel Ragusano. Una bambina di appena 20 mesi è rimasta gravemente ustionata dopo essere stata raggiunta dall’acqua bollente. L’incidente ha richiesto un intervento immediato e il trasporto d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, centro specializzato per grandi ustioni.

Secondo una prima ricostruzione, tutto è accaduto in pochi istanti. I genitori stavano preparando il latte per la piccola, facendo bollire dell’acqua come di consueto. Per cause ancora da accertare, ma riconducibili a un gesto del tutto accidentale, il pentolino si è rovesciato e il liquido bollente ha colpito la bambina al tronco e alle braccia.

Immediatamente soccorsa e portata all’ospedale di Modica, la piccola ha ricevuto le prime cure. I sanitari, dopo averla medicata e stabilizzata, hanno però ritenuto necessario il trasferimento in una struttura più attrezzata data la serietà delle ustioni. Nella notte è scattato il protocollo d’emergenza: un elicottero, decollato dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta, è atterrato a Modica per prelevare la piccola paziente e trasportarla nel più breve tempo possibile al Cannizzaro di Catania, dove ora si trova affidata alle cure degli specialisti.