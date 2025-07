A Palermo si assumono 100 nuovi vigili urbani: c’è il bando, ecco come candidarsi

Palermo – L’amministrazione comunale di Palermo apre le porte a 100 nuovi Agenti di Polizia Municipale con un contratto a tempo pieno e indeterminato. Non un concorso pubblico da zero, ma una corsia preferenziale per chi è già risultato idoneo in altre graduatorie. Una mossa pensata per dare risposte rapide alla città e potenziare da subito il controllo del territorio.

Così Palermo si prepara ad accogliere forze fresche nel suo Corpo di Polizia Municipale. È stata infatti ufficializzata la procedura per assumere 100 nuovi agenti che prenderanno servizio con un contratto stabile, a tempo pieno e indeterminato. La decisione, nero su bianco nella determina dirigenziale del 21 luglio 2025, fa parte di un piano più ampio di rafforzamento del personale e segue le precise indicazioni del Sindaco per garantire più sicurezza e vivibilità in città.

La vera novità sta nel metodo scelto: si andrà a pescare da graduatorie di concorsi già esistenti.

L’obiettivo è chiaro: dare una risposta concreta all’esigenza, ormai urgente, di rimpinguare un organico che da anni lavora sotto pressione. Queste 100 nuove unità, inquadrate nell’Area degli Istruttori, sono una risorsa cruciale per migliorare la gestione della viabilità, assicurare il rispetto delle regole e, in generale, potenziare la presenza sul territorio. L’operazione è resa possibile da una normativa nazionale (il D.L. n. 48/2025) che consente alle città metropolitane siciliane di assumere in deroga, proprio per accelerare il potenziamento dei servizi essenziali.

Attenzione, non si tratta di un concorso pubblico tradizionale aperto a tutti. L’avviso è una “manifestazione di interesse” rivolta a una categoria ben precisa: chiunque abbia già superato un concorso per un ruolo simile (come Agente di Polizia Locale) in un’altra amministrazione pubblica italiana e risulti “idoneo” in una graduatoria ancora valida.

Oltre a questo requisito specifico, i candidati devono possedere tutti i requisiti classici per l’impiego pubblico, come la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica al ruolo e, naturalmente, una fedina penale pulita. In pratica, il Comune cerca persone già “testate” e pronte a entrare in servizio.

Chi è interessato deve muoversi in fretta. La domanda, compilata usando il modulo allegato all’avviso, deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando (avvenuta il 21 luglio 2025).

Esiste un solo modo per farlo, pena l’esclusione: tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda, firmata e con allegata la copia di un documento d’identità, va spedita all’indirizzo:

concorsi@cert.comune.palermo.it

È fondamentale che l’oggetto della mail sia compilato esattamente così: “Manifestazione d’interesse per idonei di graduatorie di concorsi pubblici per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 100 Agenti di Polizia Municipale”.

L’amministrazione non prenderà in considerazione domande arrivate in altri modi. Se per errore si inviano più domande, verrà considerata valida solo l’ultima spedita.

Una volta raccolte le candidature, gli uffici del Personale contatteranno gli enti che detengono le graduatorie per averne la disponibilità all’utilizzo. La scelta seguirà criteri logici: si darà la precedenza alle graduatorie con più idonei o a quelle più “vecchie”, sempre rispettando l’ordine di classifica.

I candidati selezionati saranno poi chiamati a sostenere un colloquio. Non sarà una prova sulle materie del concorso, già superato, ma un incontro per valutare le motivazioni, le capacità organizzative e l’attitudine a lavorare nel contesto specifico di Palermo. Superato questo step, si procederà con la firma del contratto. Un dettaglio importante: i nuovi assunti dovranno impegnarsi a rimanere a Palermo per almeno cinque anni.