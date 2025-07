Gruppo Arena assume: al via i Recruiting Days per diverse figure

Il Gruppo Arena, colosso siciliano della grande distribuzione organizzata, annuncia un’importante iniziativa di reclutamento nella città di Ragusa. L’azienda ha programmato quattro giornate di selezione intensiva per rafforzare il proprio organico, offrendo concrete opportunità di inserimento professionale in un settore dinamico e in continua espansione. L’evento si terrà presso la prestigiosa cornice del Relais Antica Badia, confermando l’attenzione del Gruppo non solo verso la ricerca di talenti, ma anche nella cura dei dettagli organizzativi.

Un investimento sul capitale umano del territorio

L’iniziativa dei Recruiting Days rappresenta un segnale forte dell’impegno di Gruppo Arena verso il territorio ibleo. In un contesto economico che richiede visione e proattività, l’azienda sceglie di investire direttamente sul capitale umano locale. Le selezioni mirano a individuare figure professionali che possano contribuire alla crescita dei punti vendita del marchio, garantendo quegli standard di qualità e servizio che da sempre caratterizzano l’insegna. Si tratta di un’occasione significativa per la comunità locale, che vede aprirsi nuove prospettive occupazionali grazie a uno dei principali player del retail in Sicilia.

Le figure professionali al centro della ricerca

La campagna di assunzioni si concentra su ruoli chiave per il corretto funzionamento di un moderno supermercato. Le posizioni aperte sono diversificate e coprono aree strategiche del punto vendita, a testimonianza di una ricerca capillare di competenze. Nello specifico, il Gruppo Arena è alla ricerca di:

Addetti vendita generici: la prima interfaccia con il cliente, fondamentali per l’assistenza e l’orientamento all’acquisto.

Specialisti di reparto: figure con competenze verticali per i banchi Salumeria, Macelleria, Gastronomia e Ortofrutta. Questi ruoli richiedono non solo abilità tecniche, ma anche una profonda conoscenza del prodotto per consigliare al meglio la clientela.

Cuochi: una figura sempre più centrale nella GDO moderna, responsabile della preparazione di piatti pronti e soluzioni gastronomiche di alta qualità.

Requisiti: porte aperte a esperienza e giovani talenti

Per accedere alle selezioni è richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore o di una laurea. Il Gruppo Arena mostra una notevole apertura nella valutazione dei profili: se da un lato la specializzazione e l’esperienza pregressa nel settore costituiscono un titolo preferenziale, dall’altro l’azienda si impegna a considerare con grande attenzione anche candidature junior. Per i profili più giovani e privi di esperienza specifica, sono previsti percorsi formativi interni, pensati per costruire le competenze necessarie e favorire una crescita professionale strutturata all’interno della realtà aziendale.

Modalità di partecipazione: la procedura da seguire

Per garantire un processo di selezione ordinato ed efficace, il Gruppo Arena ha stabilito una procedura di candidatura chiara e vincolante. La partecipazione ai Recruiting Days è subordinata alla registrazione online. Gli aspiranti candidati devono accedere al portale ufficiale dell’azienda, www.gruppoarena.it, visitare la sezione “Lavora con noi” e inviare la propria candidatura selezionando specificamente le posizioni aperte per la sede di Ragusa.

Solo i candidati che avranno completato correttamente questo passaggio preliminare saranno ammessi alle giornate di selezione.

Appuntamento a Ragusa: date e dettagli logistici

I Recruiting Days si svolgeranno in due sessioni nel mese di luglio:

15 e 16 luglio

24 e 25 luglio

Le selezioni si terranno dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso il Relais Antica Badia di Ragusa.

È fondamentale ricordare che l’accesso sarà consentito esclusivamente a coloro che, oltre ad aver inviato la candidatura online, si presenteranno muniti di:

Curriculum vitae in formato cartaceo. Foto formato tessera.

Il rispetto di queste indicazioni è essenziale per facilitare le operazioni di registrazione e consentire uno svolgimento fluido dei colloqui.