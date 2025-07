Meteo, caldo africano agli sgoccioli: in Sicilia arriva la “rinfrescata”

Tutti in attesa dell’ormai annunciata “rinfrescata” di luglio, dopo giorni di grande caldo e di temporali nelle zone interne della Sicilia che hanno portato un po’ di benefica acqua nei campi. Cosa ci aspetta veramente? Le temperature scenderanno davvero? E se sì, di quanto? Arriverà la tanto attesa frescura di luglio? La risposta, secondo gli ultimi aggiornamenti meteo per la Sicilia, è affermativa. Non c’è da aspettarsi un grande calo delle temperature, ma sarà comunque un piacevole abbassamento.

Il picco del caldo tra Palermo, Catania e Siracusa

In questo avvio di settimana, l’apice della fase calda in atto sta coinvolgendo parte del palermitano tirrenico, in particolare l’hinterland del capoluogo, e i versanti ionici del catanese e siracusano. Le temperature qui sono molto alte e l’afa è davvero asfissiante. Nella giornata odierna, infatti, i venti deboli/moderati da sud stanno in parte sostituendo le brezze marine su queste aree, causando un deciso aumento delle temperature con caldo torrido (quindi con tassi di umidità relativa più bassi): si registrano infatti punte fino a +35/36°C a Palermo, mentre tra il catanese e il siracusano localmente si arriva fino a +36/38°C. Allora, quando giungerà la rinfrescata sulla Sicilia?

Un cambio di circolazione da metà settimana

C’è da dire che, secondo le previsioni meteo per la Sicilia, il caldo intenso persisterà fino a domani, soprattutto tra catanese e siracusano. Questa fase, però, anticiperà un cambio di circolazione che finalmente interesserà anche la Sicilia da metà settimana, con l’arrivo di correnti più fresche. Ebbene sì, da quel momento si potrà tornare a godere di temperature più in linea con il periodo.

Un calo termico moderato ma piacevole

Mercoledì è il giorno dell’atteso calo termico, che in verità dovrebbe iniziare già dal tardo pomeriggio di martedì grazie all’arrivo di un moderato maestrale. Avremo circa 3/5 gradi in meno sui valori massimi e le nottate dovrebbero essere leggermente più vivibili. Si potrà quindi parlare di calo termico, ma chi si attendeva un crollo delle temperature potrebbe rimanere deluso.

Prospettive future: nuova ondata di caldo?

Da sabato si tornerà nelle medie stagionali, ma quasi subito le temperature torneranno a salire, prima di poco. Poi, le proiezioni propongono per l’inizio della terza decade una “scaldata” ancora più intensa. Per fortuna, siamo ancora lontani e tutto può essere ancora ridimensionato.