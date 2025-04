Orrore nel Palermitano, l’amico di famiglia violenta e filma la bambina, arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato fermato nel palermitano con l’accusa di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. L’uomo, amico di famiglia della vittima, avrebbe abusato in diverse occasioni di una bambina in condizioni di particolare vulnerabilità. Gli abusi si sarebbero verificati sia nell’abitazione della vittima che in quella dell’indagato.

Video degli abusi scoperti durante le perquisizioni

L’uomo filmava gli atti sessuali con una telecamera nascosta, producendo materiale pedopornografico. I video sono stati ritrovati dagli inquirenti durante le perquisizioni domiciliari disposte dalla procura.

Indagine avviata grazie a una segnalazione

L’indagine, coordinata dal dipartimento violenza di genere e tutela vittime vulnerabili della procura di Palermo, è partita a novembre 2024 grazie alla segnalazione ai Carabinieri. Fondamentale è stato il supporto dei Carabinieri della sezione “Cyber Investigation” del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Palermo.

Bambina al sicuro, arrestato in carcere

Il fermo dell’uomo è stato convalidato dal GIP di Palermo che ha disposto la custodia cautelare in carcere. La minore è stata messa in sicurezza in una struttura protetta.