Maxi tamponamento a catena sulla Palermo-Mazara, diverse auto coinvolte e traffico in tilt

Maxi tamponamento a catena sull’autostrada A29 Mazara del Vallo – Palermo questa mattina. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9.00 subito dopo lo svincolo di Capaci, in direzione Palermo e ha coinvolto numerosi mezzi.

Lo scontro è avvenuto sulla corsia di sorpasso dell’A29, nel tratto successivo all’uscita di Capaci, in direzione Palermo. La dinamica esatta è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma l’incidente ha coinvolto diverse automobili.

A prestare i primissimi soccorsi e a regolare inizialmente il traffico è stata, casualmente, un’auto della Guardia di Finanza di Palermo che si trovava a percorrere quel tratto di autostrada proprio in quel momento. Poi sono giunte sul posto le pattuglie della Polizia Stradale. I sanitari del 118 hanno soccorso le persone rimaste coinvolti nello scontro. Nessuno avrebbe riportato lesioni serie.

Il traffico in direzione Palermo è andato in tilt, con lunghe code che si sono formate già prima del bivio per Carini. La Polizia è al lavoro per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e per gestire il deflusso dei veicoli, ma le operazioni richiederanno tempo.