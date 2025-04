Bimbo ferito in incidente a Boccadifalco, è in coma

Il bambino di quattro anni è in condizioni disperate dopo il grave incidente avvenuto a Boccadifalco, Palermo, in via Giovanni Bruno, traversa di via San Martino, vicino alla sua abitazione. Il piccolo, che si trovava su una minimoto a tre ruote con motore a scoppio, ha impattato violentemente contro un muretto riportando un grave edema cerebrale e fratture facciali.

Inizialmente trasportato dal padre all’ospedale Ingrassia, è stato poi trasferito, già intubato, all’ospedale Di Cristina dove è stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico durante la notte. Attualmente si trova ricoverato in Rianimazione in coma farmacologico, sotto stretta osservazione. La prognosi resta riservata e l’evoluzione del suo quadro clinico sarà più chiara nelle prossime ore.

L’Infortunistica della Polizia Municipale sta indagando sulla dinamica dell’incidente, ancora poco chiara, per accertare eventuali responsabilità.