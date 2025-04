Il regista siciliano Angelo Faraci: 12 anni di cinema e un nuovo mistero da svelare

Angelo Faraci, attore, regista, produttore, autore e sceneggiatore siciliano, celebra 12 anni di carriera nell’industria cinematografica. La sua avventura iniziò il 1° aprile 2013 a Palermo, per poi proseguire a Roma e infine tornare nella sua amata Sicilia. Il suo talento innato, non derivante da una famiglia d’arte, lo ha portato a raggiungere traguardi significativi nel cinema, nella televisione e in Rai, dove ha ricoperto ruoli di attore, regista e produttore.

Faraci, classe 1989, si è distinto come un artista poliedrico e versatile, ottenendo riconoscimenti in prestigiosi festival culturali. La sua brillante carriera lo ha portato a collaborare con importanti personalità del mondo dello spettacolo, come Rosario Fiorello, e a partecipare a progetti di successo per Rai 2 e Rai 3, come il docufilm per Geo Geo, dove ha messo in luce la sua passione per il mare e le immersioni subacquee.

Il suo ultimo cortometraggio, “Il Mistero di Spartivento”, girato nel borgo medievale di Novara di Sicilia, affronta il tema delle malattie rare con una chiave neorealista, sociale, mistica e profana. Il film, che vede la partecipazione di attori della sua agenzia/accademia Ancora Cinematografica, ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, che gli ha garantito un anno di distribuzione gratuita su Rai Cinema Channel.

Faraci è considerato un esponente di spicco del cinema siciliano contemporaneo, capace di raccontare la sua terra, le sue tradizioni e le sue leggende con autenticità e passione. Il suo impegno nel promuovere la Sicilia attraverso il cinema ha contribuito a valorizzare il turismo e a portare la cultura siciliana all’attenzione del pubblico nazionale e internazionale. Oltre al suo ruolo di regista e produttore, Faraci continua a recitare, partecipando a progetti come “Champagne Thrick” e “La Magia della Terra”, collaborando con personalità come Jonis Bascir e Cristina Moglia. Il 2025 si prospetta quindi un anno ricco di successi e riconoscimenti per questo talentuoso artista siciliano. “Il Mistero di Spartivento” è disponibile gratuitamente su Rai Cinema Channel fino a fine aprile.