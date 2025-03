Femminicidio in Sicilia, Sara Campanella colpita alle spalle e uccisa

Tragedia a Messina. Una studentessa universitaria palermitana di 21 anni, Sara Campanella, è stata assassinata a coltellate questo pomeriggio intorno alle 17:30 nei pressi del Policlinico universitario. L’aggressione è avvenuta all’esterno della struttura, in prossimità dello stadio “Giovanni Celeste”, area solitamente frequentata dagli studenti in attesa dei mezzi pubblici.

Testimoni oculari riferiscono di un individuo di media statura, con jeans e giubbotto nero, che avrebbe importunato la giovane prima di aggredirla. Dopo averla colpita ripetutamente alla gola con un’arma da taglio, recidendole la giugulare, l’aggressore si è dato alla fuga, dileguandosi nelle strade limitrofe, una zona caratterizzata dalla presenza di baracche e quartieri popolari.

Immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso al vicino pronto soccorso del Policlinico, le condizioni di Sara sono apparse fin da subito disperate. Nonostante i tentativi dei medici di arginare l’emorragia e sottoporla a un intervento chirurgico d’urgenza, la giovane è deceduta poco dopo il ricovero.

Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e dare un nome all’assassino. Mentre la comunità messinese è sotto shock per la brutalità dell’accaduto, è scattata una serrata caccia all’uomo in tutta la zona sud della città. I carabinieri, presenti in forze sul luogo del delitto, mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso.