Spettacolo invernale a Primavera: Piano Battaglia imbiancato dalla neve

Sorpresa sulle Madonie: una nevicata improvvisa ha imbiancato Piano Battaglia. Le previsioni meteo indicavano instabilità, con piogge e temperature tra i 13°C e i 16°C a Palermo, alternate a schiarite. Nessuno però si aspettava la neve, che è caduta copiosa oltre i 1400 metri, regalando uno spettacolo inaspettato.

A Piano Battaglia, la temperatura registrata al Rifugio Grifone si attesta di poco sopra lo zero (+0.3°C), creando le condizioni ideali per l’accumulo, seppur non rilevante, del manto nevoso. Le precipitazioni nevose dovrebbero continuare nelle prossime ore sulle zone montane al di sopra dei 1400 metri. Anche a Palermo e provincia si registrano piogge sparse, a tratti intense, confermando l’instabilità preannunciata. Un ritorno inaspettato dell’inverno che ha sorpreso residenti e turisti.

Per seguire l’evoluzione della situazione in tempo reale, è possibile consultare le immagini della webcam installata a Piano Battaglia.