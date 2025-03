Schianto a Palermo, sette giovani feriti: 21enne grave

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato tra il 25 e il 26 marzo scorsi all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio a Palermo. A scontrarsi, intorno all’una e mezza di notte, una Fiat Cinquecento e una Nissan Qashqai. Il bilancio è pesante: sette ragazzi feriti, di cui uno in condizioni gravi.

L’impatto è stato violentissimo. Il giovane alla guida della Cinquecento, G.D. di 21 anni, ha riportato politraumi ed è stato trasferito d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia. I medici si sono riservati la prognosi, le sue condizioni sono critiche. Gli altri sei feriti, tra cui il passeggero della Cinquecento, tutti tra 19 e 24 anni, se la sono cavata con lesioni meno preoccupanti ma sono stati comunque portati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. I due conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest, si attendono i risultati per accertare eventuali responsabilità.

La notizia ha destato sgomento in città. Tanti ragazzi coinvolti in uno schianto terribile durante una serata che doveva essere di divertimento. Si spera che il giovane in gravi condizioni possa farcela.