Piogge, temporali e vento forte: allerta gialla in Sicilia

Allerta meteo gialla in Sicilia per domani, martedì 16 dicembre. La Protezione civile regionale ha infatti diramato un avviso di condizioni meteo avverse che riguarda l’intero territorio isolano. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui versanti meridionali della regione, dove i quantitativi cumulati saranno generalmente moderati.

Sulle restanti zone della Sicilia sono attese piogge sparse, localmente anche intense, con accumuli che potranno risultare puntualmente moderati. Il quadro meteorologico sarà dunque instabile, con un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche già dalle prime ore della giornata.

Il maltempo non si limiterà a domani: nuove precipitazioni sono previste anche tra venerdì e sabato, accompagnate da un clima ancora tipicamente autunnale. In prospettiva delle festività natalizie, le tendenze a medio-lungo termine lasciano intravedere una situazione più dinamica, caratterizzata da piogge frequenti e da un lieve calo delle temperature.

Attenzione anche al vento: per la giornata di martedì sono previsti venti di burrasca dai quadranti meridionali, con prevalente componente sud-orientale. I mari si presenteranno molto mossi o localmente agitati, con possibili disagi lungo le coste.