Auto a fuoco sulla Palermo-Catania a Bagheria

Il Comune di Bagheria informa che, in data odierna, intorno alle ore 13.00. si è verificato un incendio di un’autovettura sull’autostrada A19, in direzione Palermo, all’altezza dello svincolo di Bagheria.

Immediatamente dopo l’accaduto, sono state allertate le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, che sono prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Al momento, non si hanno informazioni precise sulle cause dell’incendio né sulle condizioni delle persone coinvolte. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di procedere con cautela nel tratto autostradale interessato, al fine di evitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza di tutti.

Il Comune di Bagheria continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.