Centri per l’impiego: la Sicilia assume 200 nuovi funzionari

Nuovo Concorso in Sicilia per 200 Funzionari nei Centri per l’impiego. La Regione Siciliana infatti si prepara ad assumere 200 nuovi funzionari per i centri per l’impiego. L’assessore regionale al Lavoro e alla Famiglia, Nuccia Albano, ha annunciato l’imminente pubblicazione del bando di concorso, previsto per maggio.

Rafforzamento dei Centri per l’Impiego

Questo nuovo concorso segue le recenti assunzioni di circa 200 operatori, avvenute due anni fa. Con l’arrivo di ulteriori 200 funzionari, la Regione punta a migliorare l’efficienza dei centri per l’impiego e a offrire maggiori opportunità di lavoro stabile.

Obiettivo: pubblicazione del bando entro maggio

L’assessore Albano ha espresso la speranza di pubblicare il bando entro maggio, con l’obiettivo di completare le assunzioni entro la fine dell’anno. Questo incremento di personale rappresenta un investimento significativo per potenziare i servizi offerti ai cittadini in cerca di occupazione.

Intanto ieri taglio del nastro a Palermo, per il “Tourism job fair”, la fiera nata per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, giunta alla sua seconda edizione. Sessantuno aziende saranno presenti nell’edificio che ospita l’eco museo del Mare e Memoria Viva, in via Messina Marine a Palermo, con workshop, attività di orientamento, opportunità lavorative e formative. La manifestazione è organizzata dall’assessorato regionale del Lavoro, attraverso il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale guidato dal direttore Giovanni Vindigni, insieme all’assessorato delle Politiche giovanili del Comune di Palermo con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia.

«Nell’ultimo anno il Centro per l’Impiego di Palermo ha organizzato ben sette eventi tra job day, recruiting e fiere di settore e sono stati effettuati oltre settemila colloqui di lavoro» – dichiara l’assessore regionale al Lavoro Nuccia Albano. «Grazie a questi eventi, molti candidati hanno avuto l’opportunità di presentarsi direttamente alle aziende, creando un collegamento diretto e immediato. La varietà degli eventi organizzati ha permesso inoltre di rispondere alle diverse esigenze del mercato del lavoro, offrendo spazi dedicati a settori specifici e opportunità di networking – ha aggiunto l’assessore – la nostra missione continua a essere quella di supportare i cittadini nella loro ricerca di occupazione, fornendo strumenti e risorse utili, e promuovendo un dialogo attivo tra i talenti e le imprese locali. Lavoriamo per contribuire in modo significativo alla crescita professionale e allo sviluppo del tessuto economico della nostra comunità».