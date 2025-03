Tragico schianto mortale in A18, perde la vita Santo Pellegrino

Un grave incidente è avvenuto a Messina questa mattina. Un uomo di 66 anni, Santo Pellegrino, ha perso la vita in seguito a una caduta dalla sua moto all’interno della galleria San Giovanni, lungo la tangenziale, tra gli svincoli di Messina Centro e Gazzi.

L’incidente è avvenuto in direzione Catania. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e il personale del CAS, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina, Pellegrino è purtroppo deceduto poco dopo l’arrivo.

Gli agenti della Polizia Stradale di Boccetta sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, le cause della caduta restano da accertare. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code in direzione Catania.

La notizia della morte di Santo Pellegrino ha profondamente colpito la comunità messinese. L’uomo, oltre ad essere un appassionato di sport e dirigente in una società di basket, era il marito di Agnese Falgetano, una delle vittime dell’alluvione di Giampilieri del 2009. La sua drammatica telefonata ai carabinieri durante la tragedia, trasmessa dalle televisioni nazionali, rimane un ricordo indelebile di quei momenti. I figli, Dario e Antonino, gestiscono il B&B “Ines”, inaugurato in memoria della madre. Oggi si trovano ad affrontare un nuovo, immenso dolore.