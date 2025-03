Scontro mortale tra auto e Tir: vittima una 70enne

Drammatico incidente stradale a Comiso questo pomeriggio. Intorno alle ore 14:00, una Lancia Y e un autoarticolato si sono scontrati frontalmente in via Borsellino, nei pressi dell’ospedale cittadino. A seguito del violento impatto, una donna di 70 anni, residente a Comiso, ha perso la vita.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che si sono prodigati per prestare aiuto alla vittima. Purtroppo, a causa della gravità delle ferite riportate, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ragusa, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con le forze dell’ordine.

La Polizia Locale sta ora indagando sulle dinamiche dell’incidente per accertare le cause del tragico scontro. L’impatto ha generato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code e deviazioni del traffico per permettere lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. La via Borsellino è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando rallentamenti e disagi agli automobilisti.