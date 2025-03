Assunzioni Corpo Forestale Sicilia, l’annuncio: oltre 300 nuovi posti

Rinforzi in arrivo per il Corpo Forestale con oltre 300 nuove assunzioni. Il Corpo Forestale siciliano così si prepara ad accogliere un consistente numero di nuovi agenti. Dopo una serie di vicissitudini e ricalcoli, la Regione ha annunciato che le nuove assunzioni saranno significativamente superiori alle previsioni iniziali. Lo dice il Giornale di Sicilia. Un’ottima notizia per un settore strategico nella tutela del patrimonio ambientale e nella prevenzione degli incendi boschivi.

La sentenza del TAR e il vecchio concorso

La vicenda ha origine da un concorso bandito oltre un anno fa, poi sospeso a seguito di sospetti di irregolarità. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha reintegrato i 46 candidati inizialmente risultati vincitori, obbligando la Regione a procedere con la loro assunzione. Questa decisione aveva portato a una rimodulazione del piano assunzionale, riducendo da 250 a 204 i posti disponibili nel nuovo concorso, al fine di includere i 46 vincitori del precedente bando.

Nuovi calcoli e maggiori disponibilità

Recenti analisi effettuate dalla Regione hanno però rivelato un quadro diverso. Il numero di pensionamenti nel 2024 è risultato superiore alle attese, creando ulteriori vuoti d’organico. Questo ha permesso di rivedere il piano assunzionale, aumentando il numero di posti disponibili nel nuovo concorso. L’assessore all’Ambiente, Giusi Savarino, ha confermato che le risorse finanziarie necessarie sono già state stanziate e che l’assunzione dei 46 vincitori del vecchio concorso non inciderà sul budget destinato al nuovo bando.

Oltre 250 posti nel nuovo concorso

Il numero preciso di posti disponibili nel nuovo concorso sarà annunciato a breve, dopo le ultime verifiche. L’assessore Savarino ha tuttavia anticipato che saranno oltre 250, a cui si aggiungeranno i 46 del precedente concorso. Si prevede quindi che entro la fine dell’anno il Corpo Forestale potrà contare su almeno 300 nuovi agenti, un incremento significativo che contribuirà a rafforzare la sua capacità operativa. L’assessore ha inoltre precisato che la Regione, pur non avendo presentato ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) contro la sentenza del TAR, attende la scadenza dei termini per eventuali ricorsi da parte di altri candidati esclusi dal vecchio concorso. Solo dopo tale scadenza si procederà con le prime 46 assunzioni. Il nuovo bando sarà pubblicato successivamente.