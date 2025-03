Si sente male all’improvviso e muore a 37 anni, strazio per la scomparsa di Giusy

Morire a 37 anni dopo un malore in casa. E’ successo a Giusy Di Girolamo, una donna di Marsala che poi si è spenta in un ospedale palermitano. Una notizia che ha destato dolore e sconcerto nel Trapanese.

La donna si trovava ricoverata ormai da giorni. La 37enne era nella sua abitazione di Marsala con il figlio di 9 anni quando si è sentita male improvvisamente. Trasportata in ospedale in gravi condizioni la donna non si è più ripresa fino alla triste notizia delle ultime ore.

Giusy Di Girolamo era conosciuta nella cittadina trapanese avendo lavorato come cameriera in diversi locali che adesso scrivono tanti messaggi di commiato e di ricordo. Tutti la descrivono come una donna solare e sempre sorridente. “Ti voglio ricordare sempre con il tuo amore per la vita e per il lavoro”, si legge su Facebook. In tanti ricordano “il suo sorriso contagioso, la sua personalità solare, la sua bellezza d’animo, che sempre resteranno impressi nella memoria di tutti”. “Una persona straordinaria che ha toccato la vita di molti con la sua gentilezza e il suo sorriso contagioso. Giusy, ci ha lasciati lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta”.