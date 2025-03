Dramma sul lavoro nel Palermitano, 30enne muore schiacciato da muletto

Tragedia sul lavoro a Termini Imerese in provincia di Palermo. Il titolare di un’azienda di 30 anni nella zona industriale è morto schiacciato da un muletto.

Il giovane, che stava lavorando nell’azienda di lavorazione di profilati e alluminio, è morto schiacciato dal mezzo che stava guidando.

Il dramma è avvenuto in contrada Molara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.