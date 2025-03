Scossa di terremoto in Sicilia, trema lo Ionio Meridionale

Nella serata di martedì 4 marzo 2025, alle ore 22:00 italiane, un terremoto di magnitudo 2.6 ha interessato il Mar Ionio Meridionale. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato l’evento sismico.

L’epicentro del sisma è stato localizzato in mare, ad una profondità di 20 km, in un’area nota per la sua attività sismica. Le coordinate geografiche registrate sono (lat, lon) 36.8090, 15.9160. Il terremoto è stato localizzato a 62 km a est di Siracusa.

Data la moderata magnitudo, il terremoto non ha causato danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita dalla popolazione sopratutto nel siracusano.