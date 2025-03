Tragedia in Val d’Ega: giovane palermitano muore in un incidente, grave il fratello

Un terribile incidente stradale è avvenuto in Val d’Ega, in Trentino-Alto Adige. Un giovane diciannovenne siciliano è morto mentre il fratello è gravemente ferito. Lo scontro frontale, avvenuto nei pressi della stazione di Ponte Nova, ha coinvolto un furgone e un’auto con a bordo tre giovani. La vittima, passeggero sui sedili posteriori, non ha avuto scampo all’impatto devastante. I due occupanti anteriori, un uomo e una donna, sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte dell’auto.

L’allarme lanciato ha immediatamente mobilitato i soccorsi. Vigili del fuoco, equipaggi medici e l’elicottero Pelikan 1 sono accorsi sul luogo dell’incidente. I pompieri hanno lavorato senza sosta per estrarre i due giovani dalle lamiere, mentre i sanitari prestavano le prime cure. Vista la gravità delle loro condizioni, i feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bolzano, uno dei quali con l’elisoccorso. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. Il conducente del furgone, fortunatamente, ha riportato solo ferite lievi.

I due giovani coinvolti nell’incidente sono figli di uno chef del rinomato ristorante “I Giardini del Massimo” di Palermo. La notizia della tragedia ha gettato nello sconforto la comunità palermitana e quella della Val d’Ega. Mentre le indagini sono ancora in corso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questo improvviso e doloroso lutto.

I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sono state rese note le cause dello scontro. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati sul luogo dell’impatto per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. L’obiettivo è quello di accertare eventuali responsabilità e fornire risposte alla famiglia delle vittime.