Follia a Palermo: rissa in discoteca e poi al Pronto Soccorso, 4 feriti

Nella notte tra sabato e domenica, è scoppiata una violenta rissa all’interno della discoteca Mob di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. La rissa, che ha coinvolto due gruppi di giovani, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, allertati dal gestore del locale intorno alle due.

Quattro feriti e vetrata del Pronto Soccorso distrutta

Quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 32 anni e residenti nei quartieri Zen e Brancaccio di Palermo, sono state costrette a ricorrere alle cure dei Pronto Soccorso cittadini. Alcuni feriti si sono recati al Villa Sofia, altri al Cervello. All’ospedale Villa Sofia, l’arrivo di due parenti di uno dei giovani coinvolti nella rissa ha ulteriormente aggravato la situazione: i due hanno infranto una vetrata del Pronto Soccorso con un pugno.

Possibile collegamento con incidente stradale

Sempre all’alba, due giovani, uno di Salemi (Trapani) e l’altro di Palermo, si sono presentati in ospedale dichiarando di essere rimasti feriti in un incidente stradale. Le autorità stanno indagando per accertare se vi sia un collegamento tra l’incidente e la rissa avvenuta nella discoteca.