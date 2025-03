Tragedia nella notte: due giovani muoiono in incidente stradale

Due giovani, Edoardo Distefano di 24 anni, originario di Catania, e Cristian Gargano di 25 anni, romano, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Trieste, a Catania, all’altezza del civico 43. Viaggiavano a bordo di una moto Honda Africa Twin che si è schiantata contro un’auto parcheggiata.

L’impatto, di forte intensità, ha sbalzato i due giovani dal veicolo, lasciandoli senza vita sul selciato. I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente insieme alla Polizia Municipale e alla Polizia di Stato di Catania, si sono rivelati purtroppo inutili.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un’eventuale manovra azzardata o l’alta velocità.