A Palermo spunta un altro Lidl, ora sono 10

A Palermo un altro Lidl che rafforza la sua presenza sul territorio nazionale con l’apertura simultanea di sette nuovi punti vendita lungo tutto lo stivale. Nuovi punti a Brescia, Milano, Romano di Lombardia (BG), Santo Stefano al Mare (IM), Roma, Matera e Palermo. Con questa espansione, l’Azienda non solo amplia la propria rete, ma ribadisce la volontà di rendere la qualità accessibile a tutti, senza rinunciare alla convenienza.

Il decimo punto vendita Lidl a Palermo

L’inaugurazione del nuovo store di via dei Cantieri, 53 a Palermo segna un ulteriore passo avanti in questa direzione, portando anche benefici occupazionali con l’inserimento di 25 nuove persone che si uniscono agli oltre 22.000 collaboratori di tutta Italia. Questa mattina è stato inaugurato il 10° store Lidl di Palermo, a conferma dell’obiettivo aziendale di un’espansione capillare nelle aree metropolitane del Paese. Al taglio del nastro era presente l’Assessore alle attività produttive ed economiche Giuliano Forzinetti.

Ristrutturazione e riqualificazione urbana

La zona in cui è sorto il nuovo supermercato è stata oggetto di un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione urbana a consumo di suolo zero. L’area vendita, di oltre 1.000 mq, è stata ricavata all’interno di alcuni locali precedentemente adibiti a sala bingo, situati al piano terra di un immobile residenziale e l’edificio, risalente agli anni 70, è stato sottoposto a lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico. Il piazzale antistante, realizzato al posto di due spazi commerciali inutilizzati, ospita un parcheggio con 77 posti auto e due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. L’architettura moderna che contraddistingue i punti vendita Lidl si è integrata armoniosamente con l’ambiente urbano circostante, non perdendo mai di vista gli obiettivi aziendali di incremento dell’efficienza energetica e di riduzione dell’impatto ambientale. Il fabbisogno energetico del supermercato è coperto al 100% da energia proveniente da fonti rinnovabili e moderni sistemi a Led permettono di illuminare i locali garantendo un risparmio del 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. Il nuovo punto vendita è pronto ad accogliere i clienti palermitani dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00.

Prodotti freschi, di qualità e per tutte le esigenze

Il nuovo store offre prodotti freschi e di qualità, con frutta e verdura consegnate ogni giorno, un vasto assortimento di pane e specialità da forno nell’area panetteria e piatti pronti disponibili nell’angolo rosticceria. L’assortimento è pensato per sodisfare ogni esigenza, infatti è possibile trovare prodotti senza glutine o senza lattosio, bio e ad alto contenuto di proteine, oltre naturalmente alle linee dedicate alla cura della casa e della persona e agli animali domestici, sempre con il miglior rapporto qualità-prezzo. Completano l’offerta oltre 100 prodotti certificati V-Label vegetariani e vegani a marchio Vemondo. Inoltre, tutti i clienti possono usufruire di Lidl Plus, l’app gratuita di Lidl che offre buoni sconto personalizzati, promozioni esclusive e la possibilità di consultare i volantini digitali direttamente dal proprio smartphone.