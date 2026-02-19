Apre a Misilmeri il nuovo Lidl: è il 15° nel palermitano

Misilmeri – Si è tenuta stamattina, alla presenza del Sindaco Rosario Rizzolo, l’inaugurazione del nuovo supermercato Lidl di Misilmeri (PA) Si tratta del 15° punto vendita Lidl tra il centro e la provincia di Palermo, segno del crescente radicamento dell’Insegna nel palermitano. Con un’area vendita di oltre 1.000 mq e un parcheggio con più di 110 posti auto, il nuovo supermercato fa parte di una più ampia operazione di riqualificazione urbana che ha visto anche la realizzazione di un’area verde attrezzata, di un sistema di recupero dell’acqua piovana e la miglioria della viabilità circostante. Lo store sarà aperto al pubblico dalle 8:00 alle 22:00 dal lunedì alla domenica.

Per la progettazione, Lidl ha seguito metodi costruttivi orientati all’efficienza energetica, garantendo un edificio in linea con i più recenti standard aziendali di sostenibilità ambientale. Il nuovo supermercato di Misilmeri, in particolare, rientra in classe energetica A4, è dotato di un impianto fotovoltaico da 122 kWp mentre il restante fabbisogno energetico è coperto al 100% da fonti rinnovabili. L’illuminazione interna sfrutta sia la luce naturale, garantita da ampie vetrate, sia sistemi a LED, che offrono un risparmio del 50% rispetto alle tecnologie tradizionali.

L’assortimento di Lidl e la passione per il territorio

All’interno del nuovo store i clienti misilmeresi troveranno un assortimento ampio e variegato: prodotti freschi come frutta e verdura, insieme a proposte biologiche, senza glutine, high protein e senza lattosio. Non mancano la gastronomia pronta, i prodotti premium della linea Deluxe e un’offerta non-food che spazia dal fai da te alla cura della persona, dall’abbigliamento agli articoli per animali, garantendo convenienza, qualità e varietà in un unico punto vendita.

Accanto all’assortimento tradizionale, Lidl Italia ha ampliato ulteriormente la propria proposta regionale in Sicilia: 110 referenze che valorizzano le eccellenze locali, dai salumi del suino nero dei Nebrodi ai formaggi tipici, dai prodotti da forno fino a conserve, miele e vini del territorio.

Espansione continua della rete vendita

Lidl Italia celebra oggi una giornata di importanti traguardi con l’inaugurazione di ben quattro nuovi punti vendita su tutto territorio nazionale che hanno portato alla creazione complessiva di 64 nuovi posti di lavoro. Le nuove aperture, rispettivamente a Gallarate (VA), Massa (MS), Caivano (NA) e Misilmeri (PA), confermano il ritmo sostenuto del piano di sviluppo dell’Azienda e il suo impegno nel rendere sempre più capillare la propria presenza in Italia.