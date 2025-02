Cucinava con la luce a scrocco, arrestato negoziante in via Oreto

Un uomo di 71 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Palermo con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. L’intervento è avvenuto durante un’ispezione in un’attività commerciale in via Oreto.

L’esercizio commerciale era in piena attività con tutti gli apparecchi elettrici funzionanti, inclusi frigoriferi, freezer, piastre da cucina, una friggitrice, una cappa d’aspirazione e banconi refrigerati. Gli agenti hanno chiesto al titolare di mostrare il contatore dell’energia elettrica.

Il negoziante, dirigendosi verso il retro del locale, è stato fermato dalla polizia mentre manipolava dei fili vicino al contatore. I tecnici dell’Enel, intervenuti sul posto, hanno constatato la manomissione del misuratore e la presenza di un allaccio abusivo che alimentava l’intera attività.

L’Enel sta calcolando l’entità del danno economico subito a causa del furto di energia elettrica.