Autisti a Palermo: Amat apre le assunzioni senza limiti di età

L’Amat di Palermo si prepara ad avviare nuove selezioni per autisti, aprendo le porte anche a candidati con più di 30 anni. L’annuncio arriva dopo le polemiche suscitate dal precedente bando, che prevedeva un limite di età massimo di 30 anni, escludendo di fatto numerosi potenziali candidati. La notizia è stata diffusa dai membri della Terza Commissione Consiliare, Sabrina Figuccia e Massimiliano Giaconia (presidente e vicepresidente), insieme ai consiglieri Concetta Amella, Antonino Abbate e Caterina Meli, a seguito di un incontro con i vertici Amat presso la sede di via Roccazzo. Tra questi, il presidente Giuseppe Mistretta e il direttore generale Domenico Caminiti. La nuova selezione, parallela a quella già in corso per 100 autisti con contratto di apprendistato, mirerebbe a garantire un servizio più efficiente, rinnovando l’organico e rispondendo alle esigenze di mobilità cittadina.

Requisiti e procedure della nuova selezione

I dettagli relativi ai requisiti e alle procedure della nuova selezione non sono ancora stati resi noti, ma si prevede che, a differenza del precedente bando, non vi sarà alcun limite di età. Rimangono presumibilmente necessari il possesso della patente DE e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L’azienda si impegna a definire e pubblicare al più presto i criteri di selezione, consentendo a un’ampia platea di candidati di partecipare. L’obiettivo è quello di superare le criticità emerse con il precedente bando, che aveva sollevato perplessità e proteste per la restrizione anagrafica.

Obiettivo: potenziare il servizio di trasporto pubblico

Con questa nuova selezione, Amat punta a rafforzare il proprio organico di autisti, consentendo una maggiore efficienza del servizio di trasporto pubblico. La mancanza di personale, infatti, aveva costretto l’azienda a lasciare fermi numerosi nuovi autobus, acquistati per migliorare la mobilità cittadina. L’ampliamento della platea dei candidati, eliminando il limite di età, rappresenta una risposta concreta alle critiche ricevute e un’opportunità per numerosi professionisti del settore. La Commissione Consiliare vigilerà sull’attuazione delle nuove procedure, assicurandosi che la selezione avvenga in modo trasparente e nel rispetto delle competenze dei candidati.