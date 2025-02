La magia di Borgo Parrini protagonista del nuovo spot Thun

## Thun sceglie Borgo Parrini a Partinico per il suo nuovo spot

Il pittoresco Borgo Parrini di Partinico, in provincia di Palermo, si prepara ad accogliere le telecamere della Thun per le riprese del nuovo spot pubblicitario. Il set sarà allestito il prossimo 23 febbraio e, per l’occasione, alcune aree del borgo, tra cui il cortile Montegrappa, la piazzetta tra via Trieste e via Roma, e via Trento, saranno chiuse al traffico veicolare.

## Partinico, palcoscenico d’eccezione per la nuova collezione Thun

La scelta di Partinico come location per lo spot non è casuale. L’azienda, rinomata per le sue creazioni in porcellana e ceramica, ha individuato in questo borgo rurale, trasformato negli ultimi anni in un’attraente meta turistica, l’ambientazione ideale per la sua nuova collezione. La bellezza e l’originalità di Borgo Parrini, celebrate da numerose riviste di settore, hanno conquistato l’attenzione della Thun, contribuendo a farne un luogo di interesse a livello nazionale.

## Il sindaco Rao entusiasta della collaborazione con Thun

Il sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa. In precedenza, aveva richiesto un incontro con i vertici dell’azienda per definire i dettagli organizzativi delle riprese, dimostrando grande interesse per la collaborazione. L’evento rappresenta un’importante occasione di visibilità per Partinico e il suo incantevole borgo.

## Frida Kahlo ispira la nuova collezione Thun, Borgo Parrini ambientazione ideale

La nuova collezione Thun trae ispirazione dalla figura di Frida Kahlo, artista e icona di impegno sociale e culturale. Le atmosfere suggestive di Borgo Parrini si sposano perfettamente con l’intensità e la vivacità dell’arte di Frida, creando un connubio perfetto per lo spot. La scelta di questo luogo unico contribuisce a valorizzare ulteriormente il messaggio e l’estetica della nuova collezione.

## Borgo Parrini, una storia di rinascita e bellezza

La storia di Borgo Parrini affonda le sue radici nel lontano 1770, quando già esistevano insediamenti abitativi e una piccola chiesa dedicata a Maria Santissima del Rosario, costruita dai padri Gesuiti. Dopo un lungo periodo di abbandono, il borgo è rinato grazie all’intuizione dell’imprenditore Giuseppe Gaglio. Ispirandosi alle architetture di Antoni Gaudí, Gaglio ha ristrutturato un importante nucleo di case rurali, trasformando Borgo Parrini in una meta turistica apprezzata per la sua originalità e per l’offerta gastronomica. Oggi, il borgo è un luogo di grande fascino, meta di numerosi visitatori che ne apprezzano la bellezza e l’atmosfera unica.