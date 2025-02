Giovane mamma muore nel Palermitano, lacrime per Cettina

La comunità di Caccamo è scossa dalla tragica notizia della prematura scomparsa di Cettina Alduino, una giovane madre che ha lottato con tutte le sue forze contro un male incurabile. Cettina era una figura amata e rispettata nella cittadina, sempre pronta a tendere una mano ai bisognosi e a regalare un sorriso a chiunque incrociasse il suo cammino.

Una guerriera che ha combattuto fino alla fine

Nonostante la malattia, Cettina non si è mai arresa e ha affrontato la sua battaglia con coraggio e determinazione, spinta dal desiderio di rimanere accanto ai suoi adorati figli. La sua forza d’animo e la sua positività sono state d’esempio per molti, dimostrando come anche nelle avversità si possa trovare la luce.

Il ricordo di una donna speciale

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e i ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscere Cettina. Tutti la descrivono come una persona vitale, generosa e sempre pronta a tendere una mano al prossimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che l’hanno amata.

Il cordoglio della comunità

In questo momento di grande dolore, la comunità di Caccamo si stringe attorno alla famiglia di Cettina, in particolare ai suoi genitori Anna e Filippo, al compagno Giuseppe e soprattutto ai suoi adorati bambini. Le preghiere e i pensieri di tutti sono rivolti a loro, nella speranza che possano trovare conforto nel ricordo di una donna straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi ha avuto la fortuna di incontrarla lungo il cammino.