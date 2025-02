Sanremo. Alberto Angela esplora la Sicilia di Montalbano in uno speciale di Ulisse, omaggio ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita

A Sanremo Alberto Angela racconta la Sicilia di Montalbano in uno uno speciale di “Ulisse”

Rai 1 celebra Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita con uno speciale di “Ulisse, il piacere della scoperta” dedicato alla Sicilia del Commissario Montalbano, in onda lunedì 17 febbraio alle 21.30. Alberto Angela, ospite alla serata finale di Sanremo 2025, sabato 15 febbraio, ha presentato questa puntata evento, un omaggio al celebre scrittore scomparso nel 2019 e al suo personaggio più famoso, magistralmente interpretato da Luca Zingaretti.

I luoghi del Commissario Montalbano

Lo speciale, dal titolo “La Sicilia di Montalbano”, prodotto da Rai Cultura, guiderà i telespettatori in un viaggio affascinante attraverso i luoghi che hanno fatto da sfondo alle avventure del commissario, trasformandoli in mete turistiche di grande richiamo. Da Scicli a Ragusa, da Modica alla suggestiva Scala dei Turchi, passando per la Fornace Penna, Marzamemi, la maestosa Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento e Tindari, Alberto Angela ripercorrerà le tracce di Montalbano, immergendosi nell’atmosfera unica di questi paesaggi.

Incontro con i protagonisti della serie

Il viaggio di Alberto Angela non sarà solitario. Ad accompagnarlo in questa esplorazione saranno alcuni dei volti più amati della serie diretta da Alberto Sironi. Catarella, interpretato da Angelo Russo, l’ispettore Fazio (Peppino Mazzotta), Mimì Augello (Cesare Bocci) e persino lo stesso Luca Zingaretti, nei panni del Commissario Montalbano, condivideranno aneddoti e ricordi legati alle riprese e alla creazione di questo personaggio iconico.

Un omaggio a Camilleri e al suo successo internazionale

Lo speciale ripercorrerà i quindici anni di successi della serie tv, con i suoi 37 episodi che hanno appassionato milioni di telespettatori, raccontando indagini intricate e storie personali toccanti. Un’occasione per celebrare non solo Montalbano, ma anche il suo creatore, Andrea Camilleri. Arianna Mortelliti, nipote dello scrittore, condividerà ricordi personali del nonno, mentre l’editore Antonio Sellerio ripercorrerà il successo internazionale dei romanzi che hanno dato vita a questo fenomeno televisivo. L’auspicio è di poter rivedere presto tutti i protagonisti in nuovi ed entusiasmanti episodi.